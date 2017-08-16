Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106862
ALTIN
145.039
DOLAR
3.5263
STERLİN
4.5327
EURO
4.1266

Bayrama hazırlıyorlar

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde cami halıları Diyanet-Sen Şubesi tarafından düzenli olarak yıkanıyor.

Bayrama hazırlıyorlar

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde cami halıları Diyanet-Sen Şubesi tarafından düzenli olarak yıkanıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
63 Okunma
Bayrama hazırlıyorlar

Diyanet-Sen Sorgun Şubesi, her yıl düzenli olarak ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerini yıkayarak bayrama hazırlıyor. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da cami halılarının temizliğine başladıklarını belirten Diyanet-Sen Sorgun Şube Başkanı Şenol Aktaş, amaçlarının camiye gelen cemaatin temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmesini sağlamak olduğunu bildirdi. 
Özellikle bayram öncesi ilçe ve köylerdeki camilerin halılarını oluşturdukları bir ekiple temizlediklerini kaydeden Aktaş, talepleri de değerlendirerek tüm halıları hijyenik hale getirdiklerini söyledi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sigarayı bırak altını al
Sigarayı bırak altını al
Çok yaşa Mehmet Amca!
Çok yaşa Mehmet Amca!
Doğum gününde öldü
Doğum gününde öldü
Sevkiyat yarın
Sevkiyat yarın
Yozgat’ı değiştirecek projeler
Yozgat’ı değiştirecek projeler
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim