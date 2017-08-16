Bayrama hazırlıyorlar

Diyanet-Sen Sorgun Şubesi, her yıl düzenli olarak ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerini yıkayarak bayrama hazırlıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da cami halılarının temizliğine başladıklarını belirten Diyanet-Sen Sorgun Şube Başkanı Şenol Aktaş, amaçlarının camiye gelen cemaatin temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

Özellikle bayram öncesi ilçe ve köylerdeki camilerin halılarını oluşturdukları bir ekiple temizlediklerini kaydeden Aktaş, talepleri de değerlendirerek tüm halıları hijyenik hale getirdiklerini söyledi.

