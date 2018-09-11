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Balık tutmak isterken boğuldu

AKDAĞMADENİ ilçesinden balık tutmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Sivas’ın Şarkışla ilçesine giden 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Turgay Şahin, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken, akıntıya kapılarak boğuldu.

Balık tutmak isterken boğuldu

AKDAĞMADENİ ilçesinden balık tutmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Sivas’ın Şarkışla ilçesine giden 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Turgay Şahin, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken, akıntıya kapılarak boğuldu.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Balık tutmak isterken boğuldu

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan Sözleşmeli Er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Akdağmadeni ilçesinden, arkadaşları ile balık tutmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne gitti. Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Turgay Şahin'in cenazesi burada yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Akdağmağdeni ilçesi Arpalık köyüne getirildi. Sözleşmeli er Turgay Şahin'in arkadaşı Sadettin Bolat, ‘’Derin olmayan yerlerden balık tutmaya çalıştık ama tutamadık. Daha sonra Turgay'ın ağabeyi köprüden karşıya geçti. Orada olta atıyordu. 5-6 tane balık tuttu. Turgay da 'burada balık yok, ben de karşıya geçeceğim' dedi. Biz ona 'geçme, gitme' dedik. Suya girdi 5-6 adım attı. Ayağı mı kaydı ne yaptıysa birden bire suya iki üç kez dalıp çıktı. Daha sonra biz suyun içine girmeye çalıştık. Bir süre sonra son kez suda göründü. Daha sonra çıktığında eli yüzü mosmordu. AFAD ekipleri geldi. Suya girdiği yer derindi. Dalgıçların söylemesine göre su 2,5 metreymiş. Ekipler Turgay'ı boğulduğu yerin 100 metre aşağısında buldular " dedi. 

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