Bahçeler bereketlendi

Yozgat’a bağlı köylerde ve şehir merkezindeki bazı bahçelerde önceki yıllara göre meyve ve sebze bolluğu yaşandı.

Yozgat’ta bu yıl özellikle elma, kayısı, erik, armut ve ayva ağaçları önceki yıllara göre daha bol meyve verdi.

Meyve bolluğu üretici ve tüketicinin yüzünü güldürürken meyvelerin bir kısmı taze tüketildi, kalan kısımları ise kurutma yöntemiyle kurutularak kışa bırakıldı.

Çiftçi ve üreticiler bu yıl don olayının yaşanmaması ve yağışların bolluğu nedeniyle ağaçların bol meyve verdiğini belirttiler. Özellikle Yozgat köylerindeki kayısı bolluğu dikkat çekerken, bazı çiftçi ve üreticiler de ürünlerini pazarlarda satarak paraya çevirdiler.



