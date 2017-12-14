BAHARA HAZIR!

Yapımına 2015 yılında başlanılan 23 milyon lira bedelli Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nde, yüklenici firmanın ‘iflas ettiğini’ belirtip, işi bırakması sonucunda, çalışmaların Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Toplamda 38 bin metrekarelik alanda kurulmaya çalışılan eğitim merkezi bünyesinde otel, derslikler, kütüphane, konferans salonu, lojmanlar bulanacak ve 300 kişi aynı anda eğitim görebilecek. Yozgat için önemli bir proje olan Diyanet Eğitim Merkezi’nin açılışı yüklenici firmadan kaynaklı geciktiği öğrenildi. Merkezin planladığı şekliyle bu yıl içerisinde tamamlandığı, Ağustos ayında teslim alınmasının planlanmasına karşılık, bitirilemediği ifade edildi. Osmanlı – Selçuklu mimarisinin kullanıldığı, tesislerin tamamlanmasının ardından din görevlilerinin kamp yapıp, eğitim görecekleri Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nden sadece yurt içerisinde görev yapan din görevlilerinin değil, yurt dışında görevli personel ile İslam Ülkelerinden gelecek din görevlilerinin de eğitim alacakları vurgulandı.