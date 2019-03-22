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Bahar coşkusu göğe yükseldi

YOZGAT 75.Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Nevruz’u uçurtma şenliğiyle kutladı.

Bahar coşkusu göğe yükseldi

YOZGAT 75.Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Nevruz’u uçurtma şenliğiyle kutladı.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Bahar coşkusu göğe yükseldi

Müzeyyen Çokdeğerli öğrencileri bahar coşkusunu gökyüzüne uçurtma salarak kutladı.
Nohutlu Tepesi’nde düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan öğrenciler, gönüllerince eğlenip uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadılar.
Program ile ilgili bilgi veren Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Öğretmeni Memiş Taşkoparan şunları söyledi
“Etkinliğimizin amacı; bahar bayramımızı, unutulmaya yüz tutan uçurtma uçurma sevinci ve coşkusuyla karşılamaktır. Okul olarak planladığımız uçurtma etkinliği ile ilgili veli ve öğrencilerimizin istekli olmaları ve coşkulu katkıları bizi mutlu etti. Bu heyecanı bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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