BAHADIN’A KADIN ELi

Halk Bilimcisi Serpil Atakul Çıtak, beraberindeki 7 kadın üye ile birlikte yola çıkarak, kurduğu derneğin resmi işlemleri de tamamlandı. Halk Bilimi uzmanlığı alanında eğitim almasına karşın serbest ticaretle uğraşan Serpil Atakul Çıtak, Songül Turan Şahin, Pervin Koç, Namiye Tunç, Pelin Eser, Selda Ayyıldız, Salihe Akyol ve Yosma Özcan ile birlikte, yöresel ürünlerin üretimi ve tanıtılıp, pazarlanması amacıyla yola çıktı. Yöresel ürünler ve yöresel damak tadının zenginleştirilmesini amaçlayan derneği Başkanı Çıtak, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret etti. Çıtak, “Yöremizde kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerin üretimi, tanıtımı, sergilenmesi, sunumuyla birlikte, üretilen bu ürünlerin yeni beslenme ürünleriyle harmanlanıp, modern hayata, yeni beslenme alışkanlıklarına uygulama ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek üzere yola çıktık’’ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat İl Müdürü Yurtlu, “Beslenmenin mutfağında bulunan kadınların, bu alanda kurumsallaşarak, sağlıklı neslin yetişmesi ve yetiştirilmesi konusunda maharetlerini ortaya koyup sergilemesi tabii ki sevindiricidir. Özellikle ar-ge alanında yapılacak çalışmalar, yöre mutfağının baştacı iken unutulmaya yüz tutan yöresel yemek ve damak tadı unsurunun yeniden sofralara kazandırılması önemlidir” diye konuştu.

