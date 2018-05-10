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Aynı sofrada buluşacağız

YOZGAT’ta Ramazan ayına sayılı günler kala Yozgat Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Aynı sofrada buluşacağız

YOZGAT’ta Ramazan ayına sayılı günler kala Yozgat Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Aynı sofrada buluşacağız

Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu sene de yaklaşık 15 bin Yozgatlı ile birlikte iftar yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin düğün salonunu Ramazan ayı boyunca iftarlar için ayarladığını, bu kapsamda günlük 250 kişilik iftar verileceğini belirtti. Başkan Arslan, il merkezi ve değişik mahallerde bin ve 3 bin kişilik sofralar kuracaklarını, 12 ayrı bölgede 15 bin Yozgatlı ile iftar sofrasında buluşacaklarını bildirdi. Başkan Arslan, iftar öncesi Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tasavvuf müziği konserleri vereceğini de aktardı. Başkan Arslan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek ayın manevi ruhuna uygun faaliyetler yapacağız. Eğlence ve şenlik tarzı etkinlikler olmayacak. Ölçülü kültürel etkinlikler yapılacak” dedi.
Başkan Kazım Arslan, 5 tarihi konağı da Ramazan ayı boyunca hanımlara tahsis ettiklerini ifade ederek, “Müftülüğümüz ile işbirliği içerisinde, 30 gün boyunca konaklarımızda sohbet ve mukabele programlarımız olacak. Hanımlarımızın bu etkinliklere de ilgisi yoğun oluyor zaten. Yıllardır metruk ve viran halde kalan, yeniden ayağa kaldırdığımız konaklarımızda inşallah yeniden Kuranı Kerim okunacak” şeklinde konuştu.
 

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