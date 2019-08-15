Ay ailesinin mutlu günü

Gökhan Ay, oğlu Zafer Güney’in de ikinci doğum yıldönümünü ilçesinde, ailesi, dostları ve sevenleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Sanatçı Gökhan Ay, ‘Dünyanın cennetini bize yaşatan aslan oğlumuz Zafer Güney 'in 2.yaş doğum gününü 1 gün gecikmeli de olsa çok güzel bir şekilde kutladık. Bizi çok güzel ağırlayan, memleketimize çok güzel bir değer kazandıran Haceş Müzesi sahibi Erdal Ertuğrul abimize, kıymetli eşine, bu güzel anları fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Emre Yıldırım ve Sefa Gürgen kardeşime, organizasyonda bize yardımcı olan Erol gürgen abime çok teşekkür ediyorum’ dedi.