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Ay ailesinin mutlu günü

SES sanatçısı, hemşerimiz Gökhan Ay, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramını kutlamak üzere doğum yeri olan Aydıncık İlçesine geldi.

Ay ailesinin mutlu günü

SES sanatçısı, hemşerimiz Gökhan Ay, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramını kutlamak üzere doğum yeri olan Aydıncık İlçesine geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Ay ailesinin mutlu günü

Gökhan Ay, oğlu Zafer Güney’in de ikinci doğum yıldönümünü ilçesinde, ailesi, dostları ve sevenleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Sanatçı Gökhan Ay, ‘Dünyanın cennetini bize yaşatan aslan oğlumuz Zafer Güney 'in 2.yaş doğum gününü 1 gün gecikmeli de olsa çok güzel bir şekilde kutladık. Bizi çok güzel ağırlayan, memleketimize çok güzel bir değer kazandıran Haceş Müzesi sahibi Erdal Ertuğrul abimize, kıymetli eşine, bu güzel anları fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Emre Yıldırım ve Sefa Gürgen kardeşime, organizasyonda bize yardımcı olan Erol gürgen abime çok teşekkür ediyorum’ dedi.

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