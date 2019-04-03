Aşık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarından ‘aşık oyunu’ geleneğini gündeme taşıyabilmek amacıyla araştırmacı-yazar Osman Karaca, harekete geçip, hazırlıklara başladı. Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan aşık kemiklerini toplayan Karaca, bunları özel olarak farklı renklere boyamaya başladı. Karaca, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklar tarafından oynanan aşık oyununu gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi.

