Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93533
ALTIN
233.175
DOLAR
5.6463
STERLİN
7.3686
EURO
6.3221

Aşık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

GÜNÜMÜZDE kaybolmaya yüz tutan çocuk oyunlarının yeniden oynanabilmesine yönelik farklı kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor.

Aşık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

GÜNÜMÜZDE kaybolmaya yüz tutan çocuk oyunlarının yeniden oynanabilmesine yönelik farklı kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
15 Okunma
Aşık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarından ‘aşık oyunu’ geleneğini gündeme taşıyabilmek amacıyla araştırmacı-yazar Osman Karaca, harekete geçip, hazırlıklara başladı. Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan aşık kemiklerini toplayan Karaca, bunları özel olarak farklı renklere boyamaya başladı. Karaca, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklar tarafından oynanan aşık oyununu gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali vatandaşlarla buluştu
Vali vatandaşlarla buluştu
Müftülükten Kandil programı
Müftülükten Kandil programı
Şiddetli rüzgar korkuttu
Şiddetli rüzgar korkuttu
En kısa süreli seçim
En kısa süreli seçim
Jeotermale yakın takip
Jeotermale yakın takip
Vatandaşa ücretsiz internet
Vatandaşa ücretsiz internet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim