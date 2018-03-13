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ASFALTA ÇiÇEK EKTi!

YOZGAT’ta Bekir Korkmaz isimli vatandaş asfaltta bulunan çukurlara dikkat çekmek için asfalt çukuruna çiçek ekimi yaptı.

ASFALTA ÇiÇEK EKTi!

YOZGAT’ta Bekir Korkmaz isimli vatandaş asfaltta bulunan çukurlara dikkat çekmek için asfalt çukuruna çiçek ekimi yaptı.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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ASFALTA ÇiÇEK EKTi!

Yozgat’ta yapılan yerel seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak yarışa dahil olan Bekir Korkmaz, dört yol kavşağında bulunan çukura saksıyla çiçek ekerek, ilginç ve farklı bir eyleme imza attı.
E-88 Karayolu ile trafik ışıklarının kesiştiği noktada yer alan çukurları belediye ekiplerinin onarmadığını, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Yozgat’ı sürekli ikinci plana attığını bildiren Korkmaz, çukuru toprak ile doldurup, üzerine çiçek yerleştirdi.
Olay yerinden geçmekte olan trafik polisi ise, yolun ortasında duran saksıdaki çiçeği fark ederek, trafik güvenliği açısından uygun olmadığı gerekçesiyle saksıyı yol ortasından kaldırdı.
Objektiflere ise bu ilginç görüntüler yansıdı.

 

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