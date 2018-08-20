Arefe ziyareti

Yozgat gibi Anadolu kentlerinde bayram gelenek ve görenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Yozgat'ta ve Sorgun ilçesinde vatandaşlar, bayram öncesi arefe gününde mezarlık ziyaretleri yaparak, yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Arefe günü yapılan ziyaretlerde mezarlarda kuranlar okunarak, ahirete göç eden vatandaşlara dualar gönderiliyor. Bazı vatandaşlar ise arefe gününde hamamlara giderek farklı bir geleneği de yaşatmayı sürdürüyor. Yozgat'ta tarihi Çapanoğlu Hamamı'na akın eden vatandaşların bir kısmı, Sorgun ilçesindeki kaplıcaları da tercih ediyor.

Yozgatlı vatandaşlar, arefe günü mezarlık ziyaretinin sevap olduğunu dile getirirken, hamamda yıkanmanına da Türk kültürü ve geleneği olduğunu anlatarak, "Ecdadımızdan gördüğümüz gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz. Bayramlar böyle güzel oluyor" dediler.



