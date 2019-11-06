Araç sayımız artıyor

Yurt genelindeki araçların yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu kaydedildi.Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 52 bin 456 taşıt içinde otomobil yüzde 54,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,5 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat' ta Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 629, bir önceki ay 107 bin 636, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 521 olarak gerçekleşti. Eylül ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 629 adet taşıtın yüzde 45,64' ünü otomobil oluşturdu. Bunu, yüzde 2,39 ile minibüs, yüzde 0,52 ile otobüs, yüzde 11,99 ile kamyonet, yüzde 4,91 ile kamyon, yüzde 3,27 ile motosiklet, yüzde 0,32 ile özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,96 ile traktör takip etti. Yozgat'ta Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,01 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 oranında arttı.