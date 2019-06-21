AFAD’a bildirin

Vali Kadir Çakır tarımsal alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, evlerde ise AFAD Müdürlüğü’nün hasar tespit çalışması yaptığını hatırlattı. AFAD ekiplerinin önceki gün selden 1 muhtar ve 5 çoban olmak üzere 6 vatandaşı kurtardığını belirten Vali Çakır, bugüne kadar 18 hasarlı ev tespiti yapıldığını ifade ederek, “Afad ekiplerimizin tespit çalışması Cuma günü sonlanmış olacak. Ekiplerimizin ulaşamadığı vatandaşlar var ise onlar kurum ile irtibata geçmeliler. Bu konuda köy muhtarlarımız ve köydeki din görevlileri özellikle yaşlılarımız ve kurumla irtibata geçemeyecek köylülerimize yardımcı olabilirler” dedi.Yozgat Valisi Kadir Çakır, benzer bir sel felaketinin Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre en son 1946 yılında görüldüğünü de bildirerek, muhtarlara meteoroloji verilerine takip edip bir süre daha tedbirli davranmaları ve ilgili kurumlarla irtibat kesmemeleri uyarısını yaptı. •Mustafa TEKER•

