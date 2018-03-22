Açılışı yapılacak

Köseoğlu Mahallesi’nde metruk ve virane bir haldeyken restore edilen konağın, iç tefrişatı da tamamlandı. Yozgat Belediyesi tarafından Kayyumzade Konağı adı verilen tarihi yapının, tıpkı Hayri İnal Konağı gibi çeşitli toplantı ve etkinliklerde kullanılacağı öğrenildi. Belediye tarafından tefrişatı tamamlanan konağın, yaklaşık 10 gün içerisinde, düzenlenen tören ile hizmete gireceği bildirildi.

