1+1 feshedildi

İnşa edildiği günden bu tarafa kullanımı konusunda tartışma konusu olan ve toplumu rahatsız eden Çapanoğlu Mahallesi’nde bulunan 1+1 sosyal konutlarla ilgili Yozgat Valiliği gereken adımı atarak konuyu çözüme kavuşturdu.

Çapanoğlu Mahallesinde mülkiyeti Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait olan 1+1 sosyal konutlar, 270 ay vadeli, aylık 100 TL geri ödemeli, toplam 27 bin TL’ye şartlı olarak 2011 yılından itibaren, noter huzurunda kura çekilişi yapılarak hak sahiplerine devredilmişti.

Söz konusu konutların tahsis amacının dışında kullanıldığı, oturulmadığı ve kiraya verildiği konularında Yozgat Valiliği’ne şikayetlerin gelmesi üzerine Yozgat Valiliği inceleme başlattı.

Yozgat Valiliği konuyla ilgiyi yaptığı açıklamada, yaptırılan inceleme neticesinde; 80 hak sahibinin konuta yerleşmediği, 120 hak sahibinin ise konutları kiraya vermek suretiyle haksız kazanç sağladığı ve toplam 200 konutun amacı dışında kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Yozgat Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Yapılan sözleşmeye göre; hak sahipleri konutta bizatihi oturmak zorundadırlar, hak sahibinin kendisi, eşi, çocuklarının konutta ikamet etmediği veya konutun kiraya verildiği tespit edildiğinde, sözleşme tek taraflı feshedilerek konutun geri alınıp, bir başka ihtiyaç sahibine devredileceği, konutları kiraya verenler için hiçbir ödeme yapılmayacağı, konutta ikamet etmediğinden dolayı sözleşmesi feshedilenler için ise ödenen taksit tutarlarının, masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak; sözleşme ve Yönerge hükümleri gereğince; konutlarında ikamet etmeyen, konutlarını kiraya veren 200 hak sahibinin sözleşmeleri tek taraflı feshedilerek, sözleşmeye aykırı kullanılan konutların boşaltılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olacak hareketlerin önlenmesi amacıyla, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”