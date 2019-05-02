1 Mayıs’ta çocuk işçi

Yaşıtları evlerinde resmi tatil geçirirken para kazanmak zorunda kalan çocuk işçiler görev başındaydı.

Yozgat’ta Lise Caddesi’nde tezgahında simit satan çocuk işçi objektiflere böyle yansıdı.

Zabıtaların denetiminden geçeceği korkusuna kapılan çocuk işçi, zabıta abilerinin şefkatiyle karşılaştı.

Çocuk işçi gibi 1 Mayıs’ta vazife başında olan zabıtalar, simitçi çocuğun tezgahını düzlemesine yardım ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Haber:Mustafa TEKER

