YOZGAT’A iLGi ARTIYOR

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan tanıtım çalışmaları bir yandan devam ederken, öte yandan da Yozgat’a yatırım yapmaya gelen iş insanları Yozgat’ı tanımak, yatırım fırsatlarını görüp öğrenmek amacıyla ilimizi ziyaret etmeye başladı. Son olarak Fransa’da plastik üretimi yapan ve bin 200 tane fabrikanın yer aldığı Ain bölgesinde Oyonnax şehrinde yaşayan Fransız iş adamları valiliğimizi ziyaret ederek Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’tan Yozgat’ta ki yatırım fırsatları konusunda bilgi aldı. Valilik Toplantı Salonunda sıcak bir ortamda geçen görüşmede Fransız iş adamları anlatılan konuları değerlendireceklerini, yerli bir partner bulmalarının kendilerinin önünü açıp Yozgat’a yatırım yapma konusunda cesaret bulacaklarını ifade ettiler. Bununla birlikte Yozgat’ta önümüzdeki süreçte devreye girecek olan havaalanı, hızlı tren ve termal kaynakların varlığı misafir iş adamlarının ilgisini daha da artırdı. Öte yandan tanıtım süreci ile alakalı önümüzdeki cumartesi günü Türkiye’de ki büyük 6 turizm yatırımcısı ile Yozgat’ta ki termal kaynakların faaliyete geçirilip 5 yıldızlı otel yapımı konuları hakkında bir toplantı düzenlenerek üreten Yozgat’ı ortaya çıkarma gayretleri devam edecek. Fransız iş adamları, yurt dışında Türkiye ile alakalı olumsuz yargı duyduklarını, ancak buraya geldiklerinde durumun hiçte anlatılan gibi olmadığı, hem Türkiye’de hem de Yozgat’ta yatırım yapmak ve yaşamak için güzel bir ortamın olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Görüşmeye Vali Yurtnaç’ın yanı sıra, Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, OSB Müdürü Erdoğan Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Halıcı, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve yurt dışında üretim yapan hemşehrimiz Nuri Meriç katıldı.