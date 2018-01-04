Yozgat, Lemoon’da buluştu

Açılış törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bazı siyasi partilerin il, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Açılışta konuşan işletme sahiplerinden Hüseyin Doğan ve İsmet Can Bozkurt, Yozgat’ta önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktıklarını belirtti. Hüseyin Doğan, ‘Yozgat’ımız Üniversite kenti olma yolunda ilerliyor. Bu tip işletmelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Yozgat’taki bu açığı kapatmak üzere modern bir tesis kurduk. Kaliteli bir hizmet vermek istiyoruz’ dedi.

İşletme sahiplerinden İsmet Can Bozkurt ise, salonda nitelikli pasta, tatlı, çikolata, sıcak-soğuk içeceklerin satışının yapılacağını anlattı. Daha sonra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, diğer il yöneticileriyle birlikte işletmenin açılışını yaparak, salonu gezdi.