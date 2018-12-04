YATIRIM YAPIN!

Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’nun daveti üzerine Hollanda’ya giden Vali Kadir Çakır, bir dizi inceleme, ziyaret ve görüşmelerde bulundu. Federasyon tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yozgatlılar Şöleni’ne katılan Vali Çakır, burada iş adamları ile görüşüp, Yozgat’ın fırsatlarını anlatarak, Yozgat’ta yatırım yapmaları için davette bulundu. Vali Çakır, Yozgat'ta yatırım yapacak işadamlarının hammadde konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını, özellikle tarıma dayalı yatırımlarının hammadde konusunda hiç bir sorunla karşılaşmayacağının altını çizdi.