Üreten bir şehir olacağız

TSO Başkanı Sinan Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde başlatılan ‘Tedarik Zinciri Projesi’yle Yozgat’ın üreten ekonomiye geçiş yaptığını belirtti. Tedarik Zinciri Projesi kapsamında TSO olarak üretim yapan firmaları belirlediklerini, firmalara uzman kadrolar tarafından eğitimler verildiğini, akabinde firmaların özel kataloglarının hazırlanarak kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu anlatan Çelik, “Üretim yapan firmalarımız belli bir noktaya geldikten sonra, firmalar arasındaki ilk toplantıyı da Çorum ilinde gerçekleştirdik” dedi.

Tedarik Zinciri Projesi’nin kısa vadeli bir proje olmadığını altını çizen Sinan Çelik, proje kapsamında Yozgat’ın ürettiğini kendi ülkesine ve dünyaya pazarlayabilen bir şehir olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın projeyle bizzat ilgilendiğinin altını çizen Sinan Çelik, “Onun direktifleriyle, ondan alınan yön ile bu işi gerçekleştiriyoruz. Bizim beklentimiz Yozgatlılardan bu işe inanmaları ve bize güvenmeleridir” şeklinde konuştu.

Sinan Çelik, Çorum’da yapılan toplantıyla ilgili hazırlanan raporların Fuat Oktay’a sunulacağını, akabinde belirlenecek yol ve yöntemle ilgili karar verileceğini ifade etti.

