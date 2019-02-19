Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101729
ALTIN
225.905
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8474
EURO
5.9989

Üreten bir şehir olacağız

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın tüketen değil, üreten bir şehir olacağını söyledi.

Üreten bir şehir olacağız

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın tüketen değil, üreten bir şehir olacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
31 Okunma
Üreten bir şehir olacağız

TSO Başkanı Sinan Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayesinde başlatılan ‘Tedarik Zinciri Projesi’yle Yozgat’ın üreten ekonomiye geçiş yaptığını belirtti. Tedarik Zinciri Projesi kapsamında TSO olarak üretim yapan firmaları belirlediklerini, firmalara uzman kadrolar tarafından eğitimler verildiğini, akabinde firmaların özel kataloglarının hazırlanarak kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu anlatan Çelik, “Üretim yapan firmalarımız belli bir noktaya geldikten sonra, firmalar arasındaki ilk toplantıyı da Çorum ilinde gerçekleştirdik” dedi.
Tedarik Zinciri Projesi’nin kısa vadeli bir proje olmadığını altını çizen Sinan Çelik, proje kapsamında Yozgat’ın ürettiğini kendi ülkesine ve dünyaya pazarlayabilen bir şehir olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın projeyle bizzat ilgilendiğinin altını çizen Sinan Çelik, “Onun direktifleriyle, ondan alınan yön ile bu işi gerçekleştiriyoruz. Bizim beklentimiz Yozgatlılardan bu işe inanmaları ve bize güvenmeleridir” şeklinde konuştu.
 Sinan Çelik, Çorum’da yapılan toplantıyla ilgili hazırlanan raporların Fuat Oktay’a sunulacağını, akabinde belirlenecek yol ve yöntemle ilgili karar verileceğini ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ucuz ucuz sattılar
Ucuz ucuz sattılar
Beyanname isyan ettirdi
Beyanname isyan ettirdi
YENi HiZMET
YENi HiZMET
KALKINMANIN FiTiLi YAKILDI
KALKINMANIN FiTiLi YAKILDI
iŞSiZ YOZGAT
iŞSiZ YOZGAT
Fiyat denetimi
Fiyat denetimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim