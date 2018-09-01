TSO’dan marka desteği

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, markalaşma konusunda çalışmalar yapan üyelere destek vereceklerini bildirdi. TSO Başkanı Çelik, markanın korunmasının bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi aşamasından itibaren, önemsenmesi gereken bir husus olduğunu belirtti.

Markanın korunmasının birinci aşamasının tescil olduğuna dikkat çeken Çelik, “İleride olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, ihlallerin durdurulması, önlenmesi ve giderilmesinin talep edilmesi; tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması. Bu gibi pek çok hususta marka tescili önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

İleride yaşanacak olası marka ihlallerine karşı, marka hakkının ileri sürülmesi, taklit ürüne karşı markanın korunması gibi hususlarda marka tescilinin önemli olduğuna anlatan Sinan Çelik, “Ayırt edici olması koşuluyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir” dedi.

Marka başvurusunun fiziki evrak ile ya da çevrimiçi başvuruyla yapılabildiğini bildiren Çelik, başvuruda bulunabilmek için başvuru sahibinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunmasının şart olduğunu vurguladı. Sinan Çelik, marka başvurusunda bulunmak isteyen Yozgatlı tüccarlara, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli teknik destek ve yardımı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.