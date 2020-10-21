TSO’DAN KADINLARA DESTEK

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Aydıncık ilçesinde bulunan yarı değerli taşları toplayıp, işleyerek mamul haline getiren Kadın Girişimcilerin çalışmalarına destek amaçlı çalışma başlattı. Oda Başkanı Sinan Çelik, pandemi sürecinde oda üyelerini ziyaret edip, sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini söyledi. Çelik, ‘’Yöresel üretim anlamında Aydıncık ilçemiz ve Yozgat’ın ülkemiz ve uluslararası platformlarda tanıtımına büyük katkı sağlayan Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi, Aydıncık yöresinde çıkan Ametist, Akik, Kalsedon, Jasper ve Opal gibi yarı değerli taşları 2013 yılından bu yana işlemektedirler. Önce dernek, daha sonra kooperatifleşen kadın girişimcilerimiz her türlü takı ve süs objeleri yaparak ekmeklerini taştan çıkarmaktadırlar’’ dedi. Çelik, yıllardır Aydıncık yöresindeki kadın girişimcilere iş imkanı sağlayan kooperatifin hem Yozgat’ı hem de Aydıncık ilçesini birçok uluslararası fuarlar, festivallerde temsil ettiğini de kaydetti. Çelik, ‘’Emek özveri ve sabırla işlenen doğal taşlar birçok pozitif enerji ve şifalı yönlerinden dolayı eski çağlardan bu yana da alternatif tıp da kullanılmaktadır. Yozgat TSO olarak, ilimizin tanıtımı ve ekonomisinde büyük emekleri ve alın terleri olan, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifine kapımız sonuna kadar açıktır. Pazarın genişlemesi için uluslararası firmalar ile iletişime geçtik. Bu sayede emeği geçen bütün kadın girişimcilerimize iş hayatlarında başarılar dilerim’’ diye konuştu.