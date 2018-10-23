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TSO çalışmaları tanıtıldı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları anlattı.

TSO çalışmaları tanıtıldı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları anlattı.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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TSO çalışmaları tanıtıldı

Göreve başladıkları 6 ay boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan Çelik, yapımına başlanılan TSO hizmet binası hakkında da açıklamalarda bulundu. Çelik, Bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası binasının 2 yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyledi. Çelik, "Binamız sadece Ticaret ve Sanayi Odasına hizmet etmeyecek. Daha geniş kapsamlı, sosyal donatıları zengin ve nitelikli binayı Yozgat’a kazandıracağız. Odamız ticari faaliyetlerin, kararların alındığı bir bina olacak. Yozgat ticaret erbabına yakışan bir bina olacak” dedi.
Çelik, 16 milyon liraya maal olacak binada 10 bin metrekare kapalı alan ve binanın altında 6 işyerinin de bulunduğunu söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren 500 üyeyi ziyaret ettiklerini de belirten Çelik, üye ziyaretlerini yılsonuna kadar tamamlayacaklarını dile getirdi.
 

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