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Teşvik sevindirdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, yeni istihdam teşvikinin iş dünyasını sevindirdiğini belirterek, “2018 yılında da devletimizin bize verdiği teşvik ve ekonomimizdeki büyümeden aldığımız güçle üretmeye, ülkemizi var gücümüzle kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

Teşvik sevindirdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, yeni istihdam teşvikinin iş dünyasını sevindirdiğini belirterek, “2018 yılında da devletimizin bize verdiği teşvik ve ekonomimizdeki büyümeden aldığımız güçle üretmeye, ülkemizi var gücümüzle kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Teşvik sevindirdi

Alakoç, önümüzdeki yıl, 3 veya daha az çalışanı olan işletmelere sağlanan her ek istihdam için ödenen maaş, prim ve verginin, bir ayını işletme sahibi, bir ayını da devletin ödeyeceğini hatırlattı. Alakoç, ‘’Yani imalatçılarımıza, esnaflarımıza, küçük işletmelerimize devletimiz ‘bir ay senden, bir ay bizden’ sözünü vermiştir. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacaktır. Bu uygulamayla her işletmeleri rahatlatacak hem de işsiz gençlerimize umut olacaktır. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte tüm üyelerimiz daha fazla kişiyi istihdam edebilmek için çaba sarf edecektir’’ diye konuştu. 
Alakoç, işveren örgütleriyle iş birliği hâlinde, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları düzenleyen bir sistemin hayata geçirileceğine vurgu yaparak, yeni sistemde mesleki eğitimin içeriği, işverenlerin talebine göre oluşturulacağını, iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için teoriği ve pratiği birleştiren yeni bir modele geçileceğini anlattı. Alakoç, bu sistemin uygulamaya geçmesiyle kalifiye elaman açığının hızla giderileceğinin altını çizerek, Türkiye’nin 11.1’lik büyüme rakamına ulaşmasının, 1.5 milyon ilave istihdam sağlanmasının devletin çok büyük katkılarıyla olduğunu sözlerine ekledi.
 

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