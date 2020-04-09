Sorgun’da dezenfekte çalışmaları

İtfaiye ekipleri tarafından ana cadde, sokaklar ve kaldırımlar sabunlu suyla yıkanırken, temizlik ekipleri de yol kenarlarında, kaldırımlarda detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüp, ilaçlama yapıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Sağlık tedbirleri noktasında çalışmalarımıza taviz vermeden devam ediyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Sürekli olarak tekrar etmekte fayda var evlerimizden dışarıya gerekmedikçe çıkmayalım.20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan kurallara uyarak evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Salgının önüne hep birlikte geçeceğiz’’ dedi.

Başkan Ekinci, sebze pazarında hijyeni sağlamak, vatandaşların daha rahat alışveriş yapmalarına yönelik gerekli önlemleri de altıklarını kaydetti. Başkan Ekinci, ‘’Sebze pazarının giriş ve çıkışına dezenfektan standı konuldu. Pazarcı esnafımıza ve alışveriş için gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Tezgahların önüne şerit çekildi. Sosyal mesafeyi korumak için iki tezgah arasında ki uzaklığı artırdık. Gün içinde zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürerek, hem pazar esnafımızın hem de gelen vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacaklar’’ diye konuştu.