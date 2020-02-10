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Sanayiciler beklentilerini anlattı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile birlikte ziyaret ettiği Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde işletme yöneticileriyle toplantı yaptı.

Sanayiciler beklentilerini anlattı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile birlikte ziyaret ettiği Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde işletme yöneticileriyle toplantı yaptı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:59
Sanayiciler beklentilerini anlattı

Vali Çakır ve Oda Başkanı Çelik, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin yöneticilerinden talep ve görüşlerini dinledi, Garanti Giyim ve Dönsa Tekstil Firmalarının yaptıkları çalışmalar incelendi. Askeri malzemeler ve gıda üretimi yapan Garanti Kompozit Teknolojileri Firmasını ziyaret eden Vali Çakır, Sidaş Gıda Fabrikasını da gezdi. Fabrikadan, Elazığ depreminde günlük 50 bin, bir hafta boyunca toplamda 350 bin kişilik yemek gönderdiğini belirten Vali Kadir Çakır, firma yetkililerini bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti. Vali Çakır, daha sonra çorap üretimi yapan Dönsa Tekstil’i ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Vali Çakır, firma yetkililerinden bilgi aldı.

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Sanayiciler Beklentilerini Anlattı
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