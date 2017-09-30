Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

Rekortmen değişmedi

YOZGAT’ta 2016 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyanında bulunan mükellefler, bir önceki döneme oranla fazla değişiklik olmadı.

Rekortmen değişmedi

YOZGAT’ta 2016 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyanında bulunan mükellefler, bir önceki döneme oranla fazla değişiklik olmadı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
12 Okunma
Rekortmen değişmedi

İlk sıralarda yine aynı şirketler yer alırken, geçen dönemde ilk 10 arasında yer alan bazı firmalar liste dışı kaldı, bunların yerine yenileri dahil oldu. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Eransan 7’inci sıraya geriledi.
İlk 10’a giremeyen Erylılmazlar ise ikinci sıraya yükseldi.
Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Coşkunlar,  bu yıl iki şirketi ile ilk 10 arasında yer aldı.
Coşkunlar, toplamda 9 yüz 52 bin 851 lira vergi dilimi ile en fazla vergi ödeyen kurumlar arasında ilk üç sırada bulunuyor.
Yusuf Bektaş, bir basamak üste çıktı. Aytaç, iki basamak geriledi. Geçen yıl 6 milyon 3 lira vergi tahakkuku ile ilk sırada yer alan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği, 6 milyon 36 lira ile yerini korudu. 1 milyon 389 bin 66 lira tahakkuk ile Eryılmazlar Çelik Demir ikinci, 832 bin 34 lira ile Eryılmazlar Metal üçüncü, 
711 bin 885 lira ile Yusuf Bektaş Gıda dördüncü, 668 bin 383 lira ile Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonu beşinci sırada yer aldı.  528 bin 962 lira ile Aytaç AK Gıda Sanayi altıncı,  448 bin 370 lira ile Erensan Isı yedinci, 362 bin 860 lira ile Memişoğluları sekizinci, 284 bin 468 lira ile Coşkun İnşaat dokuzuncu, 276 bin 650 lira ile Kale Teknik onuncu oldu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat'ın Ekonomik yapısı konuşuldu
Yozgat'ın Ekonomik yapısı konuşuldu
Çoraplar Yozgat'tan
Çoraplar Yozgat'tan
-Farklı bir konsept
-Farklı bir konsept
Ziyaret turu
Ziyaret turu
500 milyon destek
500 milyon destek
TSO’dan yardım çağrısı
TSO’dan yardım çağrısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim