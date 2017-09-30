Rekortmen değişmedi

İlk sıralarda yine aynı şirketler yer alırken, geçen dönemde ilk 10 arasında yer alan bazı firmalar liste dışı kaldı, bunların yerine yenileri dahil oldu. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Eransan 7’inci sıraya geriledi.

İlk 10’a giremeyen Erylılmazlar ise ikinci sıraya yükseldi.

Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Coşkunlar, bu yıl iki şirketi ile ilk 10 arasında yer aldı.

Coşkunlar, toplamda 9 yüz 52 bin 851 lira vergi dilimi ile en fazla vergi ödeyen kurumlar arasında ilk üç sırada bulunuyor.

Yusuf Bektaş, bir basamak üste çıktı. Aytaç, iki basamak geriledi. Geçen yıl 6 milyon 3 lira vergi tahakkuku ile ilk sırada yer alan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği, 6 milyon 36 lira ile yerini korudu. 1 milyon 389 bin 66 lira tahakkuk ile Eryılmazlar Çelik Demir ikinci, 832 bin 34 lira ile Eryılmazlar Metal üçüncü,

711 bin 885 lira ile Yusuf Bektaş Gıda dördüncü, 668 bin 383 lira ile Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonu beşinci sırada yer aldı. 528 bin 962 lira ile Aytaç AK Gıda Sanayi altıncı, 448 bin 370 lira ile Erensan Isı yedinci, 362 bin 860 lira ile Memişoğluları sekizinci, 284 bin 468 lira ile Coşkun İnşaat dokuzuncu, 276 bin 650 lira ile Kale Teknik onuncu oldu.

