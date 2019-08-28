Piyasayı canlandıracak

Durgun bir yaz dönemi geçiren esnafın yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle işlerinde canlılık yaşanması bekleniyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri başlayacağı gibi, okul kıyafeti ve ayakkabı gibi çeşitli ihtiyaçlar da giderilecek. Lokanta sektörünün de okulların açılmasıyla birlikte canlanacağı düşünülüyor.

Öğrenci taşımacılığı yapan şoför esnafı da zillerin çalmasıyla birlikte yeniden kontak çevirecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, okulların açılmasıyla birlikte piyasaya 25 ila 30 milyar lira girmesinin beklendiğini söyledi.

Yozgatlı esnaf ise Bozok Üniversitesi’nin akademik takviminin de başlamasıyla piyasada bir parça eğitim-öğretime dayalı rahatlama yaşanabileceğini bildirdi.