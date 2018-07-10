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Piyasanın ateşi düşmedi

YOZGAT’ta seçim süreci öncesi başlayan piyasa durgunluğu ve fiyat yükselişi seçimlerin ardından da dinmedi.

Piyasanın ateşi düşmedi

YOZGAT’ta seçim süreci öncesi başlayan piyasa durgunluğu ve fiyat yükselişi seçimlerin ardından da dinmedi.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Piyasanın ateşi düşmedi

Yozgat’ta piyasalar seçimlerin ardından normalleşmeyi beklerken, yeni kabinen açıklanmasıyla birlikte piyasalara güven duygusunun yeniden hakim olması bekleniyor. Yozgat’ta seçimler öncesi baş gösteren yüksek kira ve konut fiyatlarının yanı sıra, gıda ve temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar da vatandaşların dikkatinden kaçmadı.
Uluslararası ekonomik dengelere bağlı olarak petrol ve dövizde yaşanan artışı normal karşılayan vatandaşlar, diğer kalemlerde yapılan zamlara tepki gösterdi. Yozgat’ta başta konut fiyatları ve ev kiralarındaki dudak uçuklatan rakamlar, vatandaşların tepkisini çekiyor. Türkiye’de en fazla göç veren iller arasında bulunan Yozgat’ta kiralık ve satılık konut fiyatları, şehirde özellikle genç nüfusun büyükşehirlere göçmesinin önünü açıyor. Yüksek konut ve kira fiyatları, şehrin lokomotifi olarak gösterilen Bozok Üniversitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Akademik ve idari personeline lojman imkanı sunamayan Bozok Üniversitesi, şehirdeki yüksek kira fiyatlarından dolayı, bazı akademisyenlerin tercihinde en son seçenek olmasına sebep oluyor. Yozgat’a farklı illerden gelen akademisyenler yüksek kira fiyatları yüzünden Bozok’a sıcak bakmak yerine çevredeki büyükşehirlerde bulunan üniversitelerde görev alıyorlar. Sosyal ve kültürel açıdan da emsalleri ve komşularına göre gerilerde kalan Yozgat’ta, birçok sektördeki piyasa fiyatları, Türkiye gerçekleriyle uyuşmuyor.

Son Güncelleme: 10.07.2018 09:45
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