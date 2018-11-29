Mükellefe ‘tasdik’ uyarısı

Bulut, Vergisi Mükellefleri için tasdike tabi defterleri kullanacak olanların, hesap dönemi takvim yılı olan 2019 yılında kullanacakları defterleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar tasdik ettirmelerinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Bulut, ‘’Kapanış onayı yapılacak olan Yevmiye defterinin kapanış tasdik süresi ise hesap dönemi takvim yılı olanlar için 30 Haziran 2019 tarihine kadardır. Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdik süresi ise 31 Ocak 2019 tarihine kadar notere tasdik ettireceklerdir’’ diye konuştu.