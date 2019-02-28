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Muhasebe Haftası kutlanıyor

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Muhasebe Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine, iş dünyasına sunduğu değer, faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihlerinin, Muhasebe Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Muhasebe Haftası kutlanıyor

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Muhasebe Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine, iş dünyasına sunduğu değer, faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihlerinin, Muhasebe Haftası olarak kutlandığını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:31
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Muhasebe Haftası kutlanıyor

Bulut, ‘’112 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. 30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir’’ dedi. 
Bulut, meslek mensuplarının yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerinin başında tahsilat sorununun geldiğine dikkat çekti. Bulut, sermayesi emek ve bilgi olan müşavirlerin, hizmet vermiş olduğu müşterilerinden, hak etmiş olduğu ücreti düzenli şekilde tahsil edememeleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını, birçok müşavir için tahsilat olayının başlı başına bir iş olarak görülmeye başlandığına vurgu yaptı. Bulut,  ‘’Unutulmamalıdır ki; Mali Müşavirler devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubudur. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomimiz ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi ancak onların eliyle olabilecektir. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Mali müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi, adaleti yok etmek isteyen terörün dimdik karşısındadır. Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler dilerim’’ diye konuştu.
 

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