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-Mali Müşavirler tepkili

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, son zamanda üzerlerine yüklenilen bilgi ve belge taleplerinden dolayı Maliye’ye tepkilisini dile getirdi.

-Mali Müşavirler tepkili

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, son zamanda üzerlerine yüklenilen bilgi ve belge taleplerinden dolayı Maliye’ye tepkilisini dile getirdi.

28 Kasım 2017 Salı 07:05
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-Mali Müşavirler tepkili

Bulut, müşavirlerin, vergilerin toplanmasında Maliye Bakanlığı’nın özel sektör ile ilişkisinde bilgisi ve yasal olarak destekçisi konumu ile önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.
Bulut, hiçbir amaca hizmet etmeyeceği ortada olan fatura ve fiş sayı toplamlarının belirtilmesi konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini ileri sürdü.
Bulut, ‘Mali Müşavirlere getirilmiş olan ve Mali Müşavirlere göre hiçbir amaca hizmet etmeyeceği apaçık bir şekilde ortada olan sayılarının belirtilmesini Kurban Bayramı öncesi sadece İnternet Vergi Dairesi üzerinden duyurarak işleme koymasına bir anlam veremedik’ diye konuştu.

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