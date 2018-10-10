Madenler Ekonomiye Kazandırılıyor

Demirel, Alıçlı Köyü mevkiindeki maden arama karot çalışmaları yapıldığını, sondaj çalışmasında yeşil mozaik ve mermer tabakasına rastlanıldığını kaydetti. Demirel, ‘’Hem yerli hep yerli idealiyle besmeleyle yola çıktık, niyetimiz halis rabbim rast getirirse, ülkemizin şu sıkıntılı günlerinde ülke ekonomisine katkımız olsun istiyoruz. Kırmızı Mozaik ve Mermer Ocağımızda, arama ve karot çalışmaları sonunda, madencilik ürünü ve üretimi olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak üzere faaliyete geçireceğiz’’ dedi.

Demirel, Çekerek ilçesi Alıçlı köyü mevkiinde Çalışkan Madencilik olarak, Sadık Çalışkan ve Metin Taşkesen ile birlikte ekonomiye katkı sağlamak için yola çıktıklarını kaydetti. Demirel, ‘’Karot çalışmalarımızı bitirerek, emin adımlarla hedefimize hem yerli hep yerli üreten Türkiye olarak yola devam etmekteyiz. Maden arama çalışmalarımızda ilçe sınırları içerisinde halkın ve devletin menfaati için yapılan projeli ruhsatlı yatırımlara yardımcı olacaklarını söyleyerek bize destek veren Çekerek Kaymakamına, Alıçlı köyü muhtarına, Alıçlı köyü halkına teşekkür ederiz’’ diye konuştu.