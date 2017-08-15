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Karadeniz’in buhar kazanları Yozgat'tan

Karadeniz çayına siyah rengini veren buhar kazanları, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kazan fabrikasında üretiliyor. 

Karadeniz’in buhar kazanları Yozgat'tan

Karadeniz çayına siyah rengini veren buhar kazanları, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kazan fabrikasında üretiliyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:00
88 Okunma
Karadeniz’in buhar kazanları Yozgat'tan

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin yılında kurulan kazan fabrikası, devasa boyutlarda buhar, kızgın yağ ve sıcak su kazanları üretiyor. Dev kazanların imal edildiği firmada 45 işçi istihdam ediliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan çay fabrikalarının buhar kazanı ihtiyacının yüzde 80-90'ını firma olarak karşıladıklarını söyleyen firma yetkilisi Musa Özel, üretilen kazanları başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Rusya ve Gürcistan'a pazarladıklarını belirtti.
Özel, "Karadeniz Bölgesi'ndeki çay fabrikalarına yaptığımız buhar kazanları sayesinde tarladan toplanan çaylar gerekli işlemlerden ve buhar kazanından geçiyor. Çayın siyah rengini almasını sağlıyor ve Karadeniz çayı sofralarımızdaki yerini alıyor" dedi.
 

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