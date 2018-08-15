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Kamuyla işbirliği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, şehrin gelişim ve kalkınmasında öncü olmak adına kamu kurumları ile işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Kamuyla işbirliği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, şehrin gelişim ve kalkınmasında öncü olmak adına kamu kurumları ile işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Kamuyla işbirliği

Yozgat’ın kültür ve turizm alanında yapacağı yatırımlar, izlenecek yol, Yozgat’ın tanıtım noktasında ticari ve ekonomik faaliyetler ele alınarak geniş kapsamlı istişarelere başlandı. Gerçekleştirilen toplantıya TSO Başkanı Sinan Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı da katıldı.

TSO Başkanı Sinan Çelik, turizm alanında yapılacak yatırımların verimliliğini öne çıkararak, yatırımlar konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Çelik, “Turizmin, ticari ve ekonomik faaliyetleri etkileyeceği bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda yapılacak yatırımlar ve izlenecek yol konusunda çalışmalar içerisinde olacağız. Tanıtımlarda Yozgat ekonomisine katkıda sağlayacak önerilerde bulunacağız” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ile istişare toplantısı yaptıklarına değinen Çelik, kurumlar arasındaki ikili diyalogların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. Turizmin, şehrin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını ve bunun ekonominin altyapısı olduğunu belirten Çelik,  ilk toplantının oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

TSO olarak kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını dile getiren Çelik, kamu kurum temsilcileriyle sık sık bir araya geleceklerini vurguladı. Çelik, “TSO olarak bizim her zaman bakış açımız, şehrin her yönden kalitesinin artması şehre bir kuruş daha fazla girecek paranın, şehir ekonomisine katkı sağlayacak her türlü gelişmenin öncüsü, destekçisi olmak” ifadelerini kullandı.

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