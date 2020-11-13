KADIN iSTiHDAMINA DESTEK

SORGUN Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve İŞKUR destekleriyle ev hanımlarının meslek edinmeleri, ev ekonomisine katkıda bulunmaları için el sanatları, dikiş nakış, çini alanlarında açılan kurslar kadınlara öğrenme, üretme ve ev ekonomilerine katkı sağlama olanağı sunuldu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 3 sınıfta 75 kursiyerin bulunduğunu, hem eğitim aldıklarını, hem de kurs süresince İŞKUR tarafından desteklenerek cep harçlıklarını çıkardıklarını bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalarımız tarafından verilen eğitimlerde hedefimiz kısa vadede meslek edindirmek, el emeklerini satmaları ve ekonomik olarak ev bütçelerine katkı sağlamaları için alan oluşturmak. Uzun vadede ise geleceğe yönelik istihdam oluşturmak’’ dedi. Başkan Ekinci, İlçede yapılacak yatırımlarda, açılmasını temenni ettikleri fabrikalarda, çalıştırılmak üzere kalifiye eleman yetiştirmek istediklerini anlattı. Başkan Ekinci, ‘’Ev hanımlarının üreten kadın olma hayallerini, bizim ise üreten bir toplum olma hayalimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki 3 sınıf 75 kursiyer ile başladığımız bu eğitimler daha da artacak. Sorgun üreten, gelişen, her gün daha da kalkınan bir ilçe olarak anılsın, her alanda yaptığımız yenilikler zikredilsin istiyoruz” diye konuştu.