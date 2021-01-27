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İstihdam garantili kurs

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Akdağmadeni ilçesinde faaliyete başlayan Akkon Tekstil firması ile ‘Dokuma Konfeksiyon Makinecisi’ ve ‘İç Giyim Konfeksiyon Makinecisi’ mesleklerinde toplam 125 kişilik İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları açıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:52
İstihdam garantili kurs

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kurs çalışmalarına 2021 yılında da ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Yıldız, işgücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren firma ile işbirliği kapsamında 125 kişilik istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makinecisi’ ve ‘İç Giyim Konfeksiyon Makinecisi’ mesleklerinde kurs açtıklarını dile getirdi. Yıldız, istihdam garantili kursların amacının işgücüne nitelik kazandırarak, kursiyerlerin istihdama girişlerini kolaylaştırmak olduğunu, bu nedenle eğitim sürecinin verimli geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açılan kursların 3 ay boyunca süreceğini kursu başarı ile bitiren kursiyerlere kurs bitirme belgesi verileceğini hatırlatan Yıldız, İstihdam Garantili kurslarla işgücü piyasasına destek olduklarını, Mesleki Eğitim Kurslarının kursiyerler için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Yıldız, ‘’İstihdam Garantili kurslarımızda kursiyerlere günlük 60 lira cep harçlığı veriyoruz. Ayrıca tüm kursiyerlerimizin kurs süresince Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İş-Kur olarak karşılıyoruz’’ dedi. 

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İstihdam Garantili Kurs
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