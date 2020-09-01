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İhracatımız düştü

YOZGAT, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracatını yüzde 3,4 geriletirken, ithalatını yüzde 15,1 oranında artırdı.

01 Eylül 2020 Salı 00:29
İhracatımız düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. 15 milyar 12 milyon dolar ihracat yapıldı. Aynı dönemde ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta ise ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Toplamda1 milyon 348 bin dolar ihracat yapıldı. İthalatımız ise yüzde 15,1 artarak 2 milyon 277 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 35,5 oranında arttı.

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İhracatımız Düştü
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