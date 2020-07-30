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İhracatımız arttı

Yozgat'ta Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 24,7 arttı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:15
İhracatımız arttı

YOZGAT'ta Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 24,7 arttı. Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ı üreten bir şehir haline getirip, ürettiğini de yurt içine ve yurt dışına satan bir il haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Çelik, yaklaşık 50-60 milyon dolar civarında bir ihracat yapılırken, son iki yıl içerisinde üretimin ihraç edilmesiyle şuanda ihracatı 300 milyon dolarları geçen bir konuma gelindiğini anlattı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolara ulaştı. İthalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.
Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yozgat'ta; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 1 milyon 274 bin dolara ulaştı. İthalat yüzde 24,7 artarak 1 milyon 680 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 28,2 azalırken, ithalat yüzde 8,7 azaldı.

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İhracatımız Arttı
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