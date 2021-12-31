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'Gençlerin yanındayız'

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 2021 yılı içerisinde yapılan faaliyetler ve katılımcı sayıları hakkında bilgi verdi.

31 Aralık 2021 Cuma 00:33
'Gençlerin yanındayız'

8 yıldır aynı heyecanla aynı motivasyonla gençler için, Yozgat için, Türkiye için çalıştıklarını belirten Uğuz, “Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2021 yılında farklı alanlarda faaliyetler düzenleyerek yüz yüze bin 908, çevrimiçi 22 bin 411 toplamda ise 24 bin 319 katılımcıya ulaşmıştır. Kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için 8 yıldır elimizden geleni yapmaktayız. Yeni dünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, spor, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için gençlik çalışmalarına devam etmekteyiz. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırmaya, uluslararası projelerimizin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan, gönül veren, katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.

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