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GARANTi DiKKAT ÇEKiYOR

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nin lokomotifi Garanti Kompozit üretim tesislerini ziyaret edip, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

29 Ocak 2021 Cuma 00:23
GARANTi DiKKAT ÇEKiYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 100 yerli sermaye ile 2005 yılından itibaren yarattığı istihdam, yaptığı ihracatla adından söz ettirmeye devam eden Garanti Kompizit Teknolojileri Şirketi tesisleri ilgi odağı oldu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Sidaş Gıda Üretim Tesisini ziyaret etti. Ekinci, Sidaş Gıda Üretim Tesisi Genel Genel Müdür Yardımcısı Emir Osman Aksoy, Fabrika Müdürü Hasan Bakan, İdari İşler Müdür Yardımcısı Ebubekir Uyar, Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Yazan tarafından ağırlandı. Üretim tesislerini gezen Belediye Başkanı Ekinci, fabrikaların ürünleri hakkında bilgi alarak istihdam ve insan kaynaklarının sağlıklı kullanımı hususunda fikir alışverişinde bulundu.  Garanti Kompozit, yüksek teknoloji ürünü malzemelerden, askeri, profesyonel ve sivil kullanım için, çeşitli koruyucu balistik kompozit ürünlere kadar, hatta performans arttırıcı giyim eşyaları ve teçhizat gibi oldukça geniş yelpazede endüstriyel ürünler üretiyor. Teknik Tekstil alanında ileri teknolojileri resmi ve sivil kullanıcılara sunan bir firma olan Garanti Kompozit, kenevir esaslı ürünlerle ilgili de üretim için planlama yapıyor. 

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GARANTi DiKKAT ÇEKiYOR
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