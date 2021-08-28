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Fuar ilgi odağı oldu

Yozgat'ta önceki gün Fuar Alanı’nda törenle açılışı gerçekleştirilen 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı şehre hareketlilik getirdi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:23
Fuar ilgi odağı oldu

Fuar alanında tarım aletleri ile tarımsal ürünlere yönelik açılan stantları gezmek, alışveriş yapmak amacıyla çevre il ve ilçelerden de çok sayıda çiftçi Yozgat’a geldi. Fuar bölgesindeki yollarda yaşanılan yoğunluk daha da arttı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB ve sivil toplum kuruluşlarına fuarlara katılımı artırma konusunda yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, fuarın Yozgat ekonomisine ve çiftçisine katkı sunduğunu, yılda 4 ayrı fuar ile Yozgat ekonomisini, günlük ticari yaşamına katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Fuar, yarın akşam sona erecek. 

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Fuar Ilgi Odağı Oldu
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