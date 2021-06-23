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Faz 2 başvuruları başladı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında verilen uygun kredilerle ilgili Faz 2 başvuruları başladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:03
Faz 2 başvuruları başladı

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık yaptığı yazılı açıklamada, Covid19 salgınından etkilenen imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı faz 2’ kapsamında geri ödemeli Sermaye Desteği sağlandığını bildirdi. Işık, 2019 yılı ve öncesinde kurulan Mikro ve Küçük Ölçekli İmalatçı İşletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelerin destekten yararlanacaklarını kaydetti. Işık, ‘’Bu kapsamda imalat sektörlerindeki Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, Bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi Küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar Sermaye Desteği verilecektir. Bu Programa, 2019 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesine göre asgari 75 bin lira net satış hasılatı olan imalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler başvuru yapabilirler. İkinci bileşen için bu koşul aranmaz’’ dedi. İmalat ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki yenilikçi genç MKİ’lerin, başvuru koşullarını sağlamaları halinde ikinci bileşen yerine birinci bileşenden yararlanabileceklerini kaydeden Işık, işletme başvurularının, 21 Haziran 2021 tarihinde başladığını, Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı Faz 2’ye başvuru kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, en geç 9 Temmuz 2021 tarihine kadar, www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek, online olarak başvuru yapabileceklerini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Faz 2 Başvuruları Başladı
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