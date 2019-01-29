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Enflasyon oranında zam talebi

HİZMET-İŞ Sendikası Yozgat Şube ve Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerin maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Enflasyon oranında zam talebi

HİZMET-İŞ Sendikası Yozgat Şube ve Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerin maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini savunduklarını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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Enflasyon oranında zam talebi

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal haklarının, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlendiğini hatırlattı. Zararsız, ‘TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklandı.  Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz’’ dedi.

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Enflasyon Oranında Zam TalebiHİZMET-İŞ Sendikası Yozgat Şube Ve Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız
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