Enflasyon oranında zam talebi

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal haklarının, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlendiğini hatırlattı. Zararsız, ‘TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz’’ dedi.