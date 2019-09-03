En fazla artış onda

12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 19,62 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2019 Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,24 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 8,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 artış, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 20,39 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 20,49 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Bunu yüzde 3,32 ile eğitim, yüzde 2,75 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 1,43 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 19,61 ile özel üniversite ücreti ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,97 ile doğalgaz, yüzde 12,82 ile salatalık oldu. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 26,25 ile sivri biber ve yüzde 20,05 ile kuru soğan oldu.