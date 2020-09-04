Dere ıslahı devam ediliyor

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, yatırım programına dahil ettiği Şefaatli ilçesindekidere ıslah çalışmaları devam ediyor. Şefaatli ilçe merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri ikinci kısım üst havza tedbirleri yapım işinde beton imalatı önceki yıllarda tamamlandı. Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından kalite kontrol faaliyetleri yapıldı. Karasu deresinde taşkın koruma kanalı perde duvar beton imalatları bitirildi. Tabak kaplama betonu tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Yapım işi tamamlandığında Şefaatli ilçe merkezinin taşkın zararlarından korunacağı kaydedildi.