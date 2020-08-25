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Başkandan uyarı

AKDAĞMADENİ ilçesinin tıp doktoru olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Bildiğiniz üzere son günlerde ilçemizde Covid-19 vakalarında hızlı bir artış yaşanmakta, yeni can kayıplarımız olmaktadır’’ diyerek, uyarıda bulundu.

25 Ağustos 2020 Salı 00:37
Başkandan uyarı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kurallara uyulmadığı sürece bu artışın devam edeceğine de dikkat çekerek, salgının başladığı günden itibaren belediye ekiplerinin sahada gerekli tüm çalışmaları yaptığını bildirdi. Yalçın, ‘’Ancak sosyal izolasyon sağlanmadığı müddetçe vakalar daha da artacaktır. Biz de ilçemizde sosyal izolasyonun sağlanmasına katkı sunmak için belediyemizde Başkanlık makamına yapılan ziyaretleri bir süre erteledik. İlçemizde salgının daha ciddi boyutlara ulaşmaması için her bir vatandaşımıza büyük sorumluluk düşmektedir’’ dedi. Başkan Yalçın, makam ziyaretlerinin ertelenmesi iletişimi koparmayacağının da altını çizdi. Başkan Yalçın, ‘’Cep telefonumdan ve özel kalem üzerinden her zaman olduğu gibi tarafıma ulaşabilirsiniz. Kendimizin, sevdiklerimizin ve çevremizdeki herkesin sağlığı için lütfen Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarına riayet edelim. Unutmayalım korona değil, ihmal öldürür!’’ ifadelerini kullandı.

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Başkandan Uyarı
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