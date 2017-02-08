5 ay zamanınız var

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sicil affı kanununa göre çıkan yasadan faydalanmak isteyenlerin 27 Temmuz tarihine kadar borçlarını ya tamamen ödemesi ya da yapılandırması gerektiğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) konuyla ilgili açıklamalarının bulunduğunu hatırlatan Bulut;

“Buna göre milyonlarca borçlunun sicil affı yapılandırmasından yararlanabilmesi için 27 Temmuz’a kadar borçlarının tamamını ödemeleri veya bankalarına başvurarak yapılandırmaları gerekiyor. Ancak borcun ödenmesi veya yapılandırılması bu kişi veya şirketlere bankaların yeniden kredi, kredi kartı, çek vereceği anlamına gelmiyor. Borçluların yeniden kredi, kredi kartı almaya uygun olup olmadığını banka değerlendirecek.

27 Ocak’ta yürürlüğe giren ve karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 Ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde banka ve finansal kuruluşlar, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde tutulan kara listeyi dikkate almadan bu kişi ve şirketlere kredi açabilecek, kredi kartı, çek defteri verebilecek” dedi.

Bulut, açıklamasında bankalar birliğinin açıklamasına da dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Bu düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireyselve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapsıyor.

Ödeme tarihi 27 Ocak 2017 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödemesinde gecikme olan borçları kapsıyor. Bu borçların 27 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekiyor.



BORÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Borç bilgileri borcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluştan ya da Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden öğrenilebilecek. Risk Merkezi nezdinde Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borç bilgileri yer alıyor. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, kredi borç, sorunlu kredi, karşılıksız çek, protestolu senet ile ilgili bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu’nu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu başvurusu yaparak alabilecekler. Risk Merkezi Raporu başvurusu ve teslimi hakkında www.riskmerkezi.orgadresindeki “Risk Merkezi Raporu” bölümünde detaylı bilgi yer alıyor.

Borçların ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için, borcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.



BORCUN ÖDENDİĞİ NASIL BELGELENECEK?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşuna başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden Risk Merkezi Raporunuzu alarak belgelenebilecek.





BORCUN YAPILANDIRILMASI NASIL BELGELENECEK?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşundan borcun yapılandırıldığına ilişkin belge istenecek.



BORÇ ÖDENDİKTEN NE KADAR SÜRE SONRA RAPORA YANSIYACAK?

Borcun ödenmesi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporunda borcun türüne göre şöyle görülebilecek: Kredi ve kredi kartı borçları ödemeyi takip eden en geç bir sonraki ay sonunda, karşılıksız çek bedelinin ödenmesini takip eden en geç 3 iş günü içinde,Protestolu senet bedelinin ödenmesini takip eden en geç 1 ay içinde görülebilecek. Bu nedenle bu süreleri beklemeden rapor alınırsa borç ödeme bilgileri rapora yansımayabilecek.

Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunun ödendiği diğer banka ve/veya finansal kuruluşlar tarafından, borcun ödendiği tarihi takip eden ikinci iş gününden itibaren görülebilecek. Örneğin, Cuma günü borcunu ödeyen ya da yapılandıran bir vatandaşın, borcunu ödediği veya yapılandırdığı Salı gününden itibaren diğer bankalar veya finansal kuruluşlarca görülebilecek

Ticari kredi borcunun (şirket kredi kartları dahil) ödendiği borcun ödendiği ayı takip eden ay sonundan itibaren görülebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporundaki borç bilgilerinde eksik veya hata olması halinde borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvurmak gerekecek.

Borcun tamamen ödenmesi veya yapılandırılması halinde yeni kredi veya kredi kartı alınabilmesi, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre müşterilerin ödeme gücüne bağlı olarak vereceği ticari karar niteliğindedir.





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