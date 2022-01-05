42 İLDE YOZGAT

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Kırsal Kalkınma (IPARD) programı kapsamında 2022 yılı Şubat ayında 11. Çağrı ilanına çıkacak. 11.çağrı ilanı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başvuruları alınacak. IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecek. Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin zamanında yapılabilmesi için proje başvurusunda bulunanların projelere ilişkin Ödeme Talep Paketlerini en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar TKDK’ya sunması gerekiyor. Başvuru sahipleri, başvuru hazırlıkları sırasında tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamaları yapmaları gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yayınlanan IPARD II 11. Çağrı Ön İlanı hakkında açıklamalarda bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, çağrı kapsamında “302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvuruların kabul edileceğini belirtti. Birçok farklı yatırım alanını içeren tedbir kapsamında uygun projelere Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonundan finansal destek sunulacağını kaydeden Türker, “Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 ildir. 42 il arasında yer alan ilimizin kırsal alan potansiyeli göz önüne alındığında bu çağrı ilanında sürdürülebilir kırsal yatırımlara destek vermek istiyoruz. İçerisinde ilimizin de bulunduğu toplamda 15 İle yüzde 65 oranında 27 İle ise yüzde 55 oranında hibe desteği uygulanacaktır.” dedi. Yapım işi içeren projeler için ilgili idareden alınması gerek yapı ruhsatlarının, başvuru kabul süresi bitmeden alınması gerektiğine dikkat çeken Türker, “Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 11. Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak değerlendirilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Türker ayrıca yapım işi içermeyen proje başvuruları için son teslim tarihinin Çağrı İlanından itibaren 30 gün, yapım işi içeren proje başvuruları için son teslim tarihinin Çağrı İlanından itibaren 45 gün olacağını vurguladı. Türker açıklamasının son bölümünde şunları söyledi, “IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin zamanında yapılabilmesini teminen projelere ilişkin Ödeme Talep Paketlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar Kuruma sunulması gerekecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir. Bu duyuru ön çağrı ilanı niteliğinde olup, yayımlanacak 11’inci Başvuru Çağrı İlanı esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu ön ilanda duyurulan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.”

ÖNCEDEN AVANS

IPARD II programı çerçevesinde TKDK tarafından hibe projesi onaylanan başvuru sahipleri yüzde 50 oranında avans ödemesini yatırıma başlamadan ön ödeme şeklinde alabilecek. Yeni çağrıda uygulanacak farklı değişikliklere Türker, artık projelerin finansmanında avans sistemine geçtiklerini belirterek, “Kurum olarak tarım ve hayvancılık projelerinin finansmanı konusunda önemli bir aktör olduğumuzu geçmiş dönemde sağladığımız destekler ile gösterdiğimize inanıyoruz. Normalde IPARD II programında hibe sözleşmesi imzalanmış vatandaşlarımız hibe ödemelerini yatırımlarını tamamladıktan sonra alıyordu. Ancak projesi onaylanan yatırımcılarımızın istemeleri halinde almaya hak kazandıkları hibenin yüzde 50’sini ön ödeme şeklinde alabilecekler.” dedi.

