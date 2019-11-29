Ziyaretlerini sürdürdü

Gittiği okullarda derslere katılarak öğrencilerle sohbet eden Vali Kadir Çakır, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Eğitim dönemlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali Çakır, “Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Vatanımıza, milletimize faydalı, hayırlı bir birey olun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Bu günlerinizin, okulunuzun, öğrencilik yıllarınızın kıymetini bilin. Kendinize şimdiden bir yol çizin. Ben her birinizin güzel işler yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum. Bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa sizleri her zaman valilik makamına bekliyorum” dedi. Gittiği okullarda sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle toplantı yapan Vali Çakır, öğrencilerin öğretmenlere emanet edildiğini, onları iyi bir şekilde yetiştirmelerini temenni ederek görevlerinde başarılar diledi.