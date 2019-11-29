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Yozgatlı asker şehit oldu
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Ziyaretlerini sürdürdü

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında AYÇ Özel Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerini sürdürdü

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında AYÇ Özel Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Ziyaretlerini sürdürdü

Gittiği okullarda derslere katılarak öğrencilerle sohbet eden Vali Kadir Çakır, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Eğitim dönemlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali Çakır, “Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Vatanımıza, milletimize faydalı, hayırlı bir birey olun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Bu günlerinizin, okulunuzun, öğrencilik yıllarınızın kıymetini bilin. Kendinize şimdiden bir yol çizin. Ben her birinizin güzel işler yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum. Bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa sizleri her zaman valilik makamına bekliyorum” dedi. Gittiği okullarda sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle toplantı yapan Vali Çakır, öğrencilerin öğretmenlere emanet edildiğini, onları iyi bir şekilde yetiştirmelerini temenni ederek görevlerinde başarılar diledi.

Son Güncelleme: 28.11.2019 15:10
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Ziyaretlerini Sürdürdü
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